Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране

Власть должна как можно быстрее выяснить причины трагедии, отметил политик

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования родным погибших пассажиров и экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Тегеране.

"Трагическое утро. 177 погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране... Искренние соболезнования родным погибших пассажиров и экипажа. Соболезнования всем, кто шокирован трагедией", – написал Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"Власть должна как можно быстрее выяснить причины, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем", – отметил лидер "Народного фронта".

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Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. На его борту было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

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Flightradar Tracker/Reuters

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Он прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину, сообщил Офис президента.

"Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

А премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что работа по установлению причин трагедии уже организована, а на месте работает украинский консул.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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