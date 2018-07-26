Артиллерия ВСУ испытала новые крупнокалиберные снаряды: впечатляющее видео

Сегодня, 09:31

Президент Порошенко рассказал о мощной пушке, которая будет использовать 155-мм боеприпасы

Украинская артиллерия. Фото: ministryofdefenceua
Украинская артиллерия. Фото: ministryofdefenceua

На полигоне в Черниговской области провели испытания крупнокалиберных 152-мм снарядов, которые начали производить в Украине. Соответствующее видео разместил на Facebook президент Петр Порошенко.

Отмечается, что эти боеприпасы предназначены для артиллерийской системы "Гиацинт". Результат стрельб оценивала комиссия Минобороны.

Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Снаряды будут использоваться для стрельбы с одной из самых дальнобойных артиллерийских систем – "Гиацинт", которая имеет большую точность и дальностью стрельбы до 30 км. Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии", – написал Порошенко.

rrr_09

Как сообщалось, на Донбассе артиллерия ВСУ уничтожила "танки". Это случилось в рамках учений артиллеристов, а мишени имитировали вражескую технику. Было опубликовано эффектное видео.

Ранее мы писали о том, как изменилась украинская артиллерия за последние годы. Организация боевых действий зачастую ложится именно на плечи артиллерии и ракетных войск.
Порошенко, боеприпасы, снаряды, ВСУ, артиллерия, артиллеристы

Вы сейчас просматриваете новость "Артиллерия ВСУ испытала новые крупнокалиберные снаряды: впечатляющее видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Противостояние на Донбассе. Фото: Министерство обороны

На Донбассе боевики атаковали ВСУ из артиллерии: в ООС сообщили о ситуации на передовой

Вчера, 09:16

Враг увеличил количество обстрелов и ударил из запрещенного вооружения, но в итоге сам и понес потери

Украина

Учения артиллеристов ВСУ. Фото: AFP

"Пороховое производство в Украине надо разрабатывать почти с нуля": интервью с Сергеем Згурцем

21 Июля, 07:54

По словам известного военного эксперта, одна из главных задач ВПК сейчас - обеспечение достаточного количества боеприпасов больших калибров
Загрузка...

Донбасс

Танки боевиков Донбасса. Фото: Архив "Сегодня"

Боевики сосредоточивают танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон

21 Июля, 02:45

Боевики устраивают очередные провокации на Донбассе

Другие регионы

Учения артиллеристов под Николаевом: "Рапира" показала себя в действии

8 Мая, 20:48

Под Николаевом артиллеристы провели боевые стрельбы из 100-мм орудия
Загрузка...