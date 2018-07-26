Артиллерия ВСУ испытала новые крупнокалиберные снаряды: впечатляющее видео

Президент Порошенко рассказал о мощной пушке, которая будет использовать 155-мм боеприпасы

На полигоне в Черниговской области провели испытания крупнокалиберных 152-мм снарядов, которые начали производить в Украине. Соответствующее видео разместил на Facebook президент Петр Порошенко.

Отмечается, что эти боеприпасы предназначены для артиллерийской системы "Гиацинт". Результат стрельб оценивала комиссия Минобороны.

Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

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"Снаряды будут использоваться для стрельбы с одной из самых дальнобойных артиллерийских систем – "Гиацинт", которая имеет большую точность и дальностью стрельбы до 30 км. Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии", – написал Порошенко.

Как сообщалось, на Донбассе артиллерия ВСУ уничтожила "танки". Это случилось в рамках учений артиллеристов, а мишени имитировали вражескую технику. Было опубликовано эффектное видео.

Ранее мы писали о том, как изменилась украинская артиллерия за последние годы. Организация боевых действий зачастую ложится именно на плечи артиллерии и ракетных войск.