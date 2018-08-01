Артиллеристы ВСУ ударили из "Рапиры": появилось эффектное видео

Украинские артиллеристы уничтожали "танки" на соревнованиях на лучший расчет противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Штаб Операции объединенных сил показал видео работы бойцов по развертыванию орудия и стрельбы по условному противнику.

В ООС продолжают подготовку бойцов к выполнению боевых задач. На этот раз отстрелялись артиллеристы из 122-мм "Рапиры". Военное командование отмечает, что борьба с бронеобъектами противника является важным аспектом успеха в бою, а хорошо обучение артиллеристы могут остановить танковую атаку в реальном бою.

"31 июля в Объединенных силах проведен заключительный этап соревнований на лучший расчет противотанковой пушки МТ-12. Лучшими оказались воины из 55-й отдельной артиллерийской бригады, 14-й отдельной механизированной бригады и 24-й отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что сегодня завершающий этап первенства на лучший расчет противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", "Конкурс", "Стугна-П" и "Фагот".

Как сообщалось, на днях артиллерия ВСУ испытала новые крупнокалиберные снаряды. Речь идет о 155-мм боеприпасах украинского производства для артиллерийской системы "Гиацинт".

Ранее мы писали о том, как изменилась украинская артиллерия за последние годы. Организация боевых действий зачастую ложится именно на плечи артиллерии и ракетных войск.