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Артиллерия прямой наводкой отбила "атаку врага": эффектные кадры учений ВСУ

31 мая, 14:35

Тяжелая бронетехника сначала преодолела водную преграду, а затем мощно ударила по условному противнику

Пока на одних полигонах в Украине испытывают новые ракеты, на других идут учения наземных сил ВСУ. На этот раз военные привлекли различные виды войск, а напоследок артиллерия отбила "атаку" условного противника. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отрабатывали действия самоходно-артиллерийской батареи 2С1 при поддержке общевойсковых подразделений. К участию в учениях привлекались начальники групп боевого применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактических группировок, командиры воинских частей ракетных войск и артиллерии, начальники артиллерии и командиры бригадных артиллерийских групп, которые выполняют боевые задачи на Донбассе.

"В течение занятия артиллеристы и приданные подразделения продемонстрировали участникам действия самоходно-артиллерийской батареи при ведении огня с закрытых огневых позиций с выполнением внутрипозиционного маневра, преодоление водной преграды с использованием паромной переправы, ведения огня прямой наводкой при угрозе захвата водной переправы пехотой противника", – говорится в сообщении ООС.

Недавно мы показывали фото и видео, как танковый резерв ООС отразил "прорыв врага". Танкисты отработали отражение атаки противника, который прорвал или вклинился в оборону наших войск.

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Тег ВСУ, учения, артиллерия, ООС

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