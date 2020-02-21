Артиллерия ВСУ устроила эффектные соревнования: впечатляющее видео

Украинские артиллеристы определили лучший расчет между подразделениями сил ООС на Донбассе. В итоге лучшими оказались бойцы из Десантно-штурмовых войск. Военные показали впечатляющие кадры.

Военные отметили, что соревнования проводились среди подразделений, которые участвуют в Операции объединенных сил на Донбассе. В них были задействованы все виды ствольной артиллерии, которые есть на вооружении украинской армии, в том числе и "Грады".

В первой номинации проверялась физическая подготовка бойцов артиллерийских расчетов. Вторая номинация включала в себя подготовку оружия к бою, ориентирование, смена дальности прицеливания. Третья часть соревнований – практическая отработка стрельб.

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В итоге победителями стали артиллеристы из Десантно-штурмовых войск.

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", ранее силы ООС отразили вражеский морской десант с помощью артиллерии. Военные отработали защиту украинского побережья Азовского моря от возможной атаки противника.

А тем временем в Украине испытали новую гаубицу "Богдана" с натовским калибром. Скоро на вооружении украинской армии может появиться серьезное усиление. Сейчас в Украине самая распространенная САУ "Акация" с калибром 152 мм, но "Богдана" ее значительно превосходит.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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