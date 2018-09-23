Украинские артиллерийские катера вышли к Керченскому проливу встречать суда "Донбасс" и "Корец"

Планируется, что A500 "Донбасс" и A830 "Корец" должный зайти в Азовское море около 15:00

Из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, следующим из Одессы в Бердянск мимо Керченского пролива, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Об этом сообщает интернет-издание "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, корабли должный зайти в Азовское море около 15:00.

Как известно, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Проход кораблей будет осуществляться через Керченский пролив. В настоящее время украинские суда сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, которых сегодня в данном регионе нет. В 2000-х годах судно было переоборудовано под корабль управления по демонтажем незадействованного оборудования плавучей ремонтной мастерской. 20 марта 2014 корабль был захвачен русскими оккупантами. 18 апреля 2014 переведен в Одессу

Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Построен на Ярославском судостроительном заводе (заводской № 403) в 1973 году. Вошел в состав Черноморского флота. 20 марта 2014 захвачен российскими войсками. 20 мая 2014 возвращен ВМС Украины.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.

Эксперты рассказали, что даже в случае блокирования украинских судов россиянами, Киев получит дополнительные преимущества в споре с Россией и сможет ей противопоставить ответные меры.