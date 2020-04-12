Аслунд предрек США безработицу, а Ляшко рассказал правду о респираторах: главные высказывания недели

Пока украинский президент Зеленский обещает сделать для борьбы с коронавирусной эпидемией все возможное, белорусский лидер Лукашенко озаботился вопросом "Что жрать?". Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Мы принимаем все меры для полного обеспечения страны всем необходимым

До конца недели в Украине ожидают прибытие не менее семи самолетов с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусной эпидемией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ежедневном видеобращении к украинцам, которое было опубликовано на его официальном Telegram-канале 7 апреля.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 миллионов масок", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что параллельно с этим власти максимально наращивают отечественное производство средств индивидуальной защиты от вируса.

"На этой неделе мы начнем изготавливать собственные тест-системы ПЦР. А еще, Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок. Мы принимаем все меры для полного обеспечения страны всем необходимым", – добавил президент.

Дмитрий Кулеба: Для России настал оптимальный момент, чтобы убраться из Украины

Ранее в МИД Украины уже заявляли, что Россия воспринимает коронавирус как благоприятное время для эскалации на Донбассе. Теперь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что пандемия COVID-19 создала благоприятные условия для Москвы, чтобы убраться из Украины. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Если Россия прекратит свою агрессию против нашей страны и выведет свои войска, то это позволит начать процесс снятия с нее санкций. Санкции были введены не для того, чтобы бесконечно наказывать Россию, а для того, чтобы стимулировать РФ прекратить агрессию против нашего государства", – сказал он.

Кулеба вспомнил недавние заявления бывших посолов США в Украине, что пандемия является дополнительным стимулом для России продемонстрировать свою конструктивность на украинском треке.

"Если Россия действительно хочет выйти из Украины и ищет для этого оптимальный момент и формат, то вот он наступил. Коронавирус, который требует всех ресурсов России для защиты ее собственного населения, как раз является неплохим моментом для того, чтобы сделать выход из Украины и прекратить российскую агрессию", – заявил министр.

Виктор Ляшко: Респираторы не выполняют функцию защитной маски

Респиратор во время вспышки коронавируса предохраняет от заражения инфекцией только того человека, кто надевает это защитное средство, объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В то время как маска защищает и окружающих, в случае если коронавирусом заражен тот, кто носит маску.

Во время дефицита медицинских масок люди начали покупать промышленные респираторы. Их цена – от 150 грн, сообщает "Ранок з Україною". Продавцы уверяют, что их не надо стирать, а использовать можно чуть ли не месяц. Однако пользователи респираторов представляют угрозу для своего окружения.

"Респираторы защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски", – говорит заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. В тренде Украина на карантине: как попасть в "закрытый" город или область

Если человек заражен инфекцией, то через клапан респиратора он выдыхает вирус.

"Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому воздушному потоку, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", – объясняет Виктор Ляшко.

Поэтому лучше носить обычные маски. Даже если человек не имеет симптомов коронавируса, он уже может быть переносчиком этой болезни. А маска может защитить от заражения людей, которые поблизости.

"Когда есть маска на лице, выделение возбудителя, биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает 1,5 м, а может выделяться не далее, чем на 10-15 см", – говорит Виктор Ляшко.

Андерс Аслунд: Америке стоит ожидать массовой безработицы, который не было с начала 30-х

В интервью сайту "Сегодня" старший научный сотрудник Atlantic CouncilАндерс Аслунд, кроме прочего, дал прогноз по американской экономике.

"Стоит ожидать массовой безработицы, какой в США не было с 1930-х. Если не будет никакой слаженной координации по борьбе с коронавирусом, все это может продлиться до конца года. Можно предположить, что пару сотен тысяч умрет – в четыре раза больше, чем во вьетнамской войне, когда погибло 58 тыс. человек. И это приведет к затяжному падению производства. Сейчас в Вашингтоне все закрыто, как и в Мэриленде. Но в штатах, где республиканские правительства, не было сделано ничего, все открыто, как, к примеру, в Западной Флориде или Алабаме", – рассказал эксперт.

Андерс Аслунд о лучшем способе контролировать пандемию

Полностью интервью с Аслундом, в котором он рассказал, почему для МВФ так важно принятие закона о банках и что будет, если Украина не получит кредит фонда, читайте здесь.

Александр Лукашенко: Карантин мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?

Власти Беларуси не станут вводить карантин и жесткие эпидемиологические меры в связи с распространением коронавирусной эпидемии, которая уже начала отнимать жизни граждан страны. Об этом на белорусском телевидении заявил президент Александр Лукашенко, объяснив это невозможностью остановить сельскохозяйственные работы в разгар посевной.

"У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?" - резко сказал он.

Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию, а также взять на жесточайший контроль весь цикл сельхозработ в течение года, назвав это "задачей №1", важнее которой нет ничего.

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