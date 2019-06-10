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Асоціація Child.ua провела фестиваль "Назустріч Мрії"

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10 июня, 15:08

Талановиті діти з усієї України виступили разом з відомими артистами на фестивалі "Назустріч Мрії 2019"

З 6 по 9 червня 2019 року на мальовничому Прикарпатті у Моршині пройшов Міжнародний благодійний фестиваль дитячої творчості "Назустріч Мрії". Захід вже втринадцяте проводить Асоціація Child.ua на чолі з Євгенією Тимошенко. Фестиваль є унікальним майданчиком для творчих дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Та навіть попри це, вони працюють над собою та демонструють унікальні таланти та вміння.

"Щороку, коли дивишся в щасливі очі дітей, які досягають значних результатів та проявляють себе в творчості, розумієш, що вся наша робота варта того. Вся турбота та увага наших зіркових наставників, режисерів, партнерів та вихователів робить дітей надзвичайно щасливими і допомагає їхньому розвитку. Це і є наша мета", –  зазначила президент Асоціації Child.ua Євгенія Тимошенко.

Цього року у відбірковому конкурсі фестивалю взяла участь рекордна кількість учасників – понад 900 дітей різного віку та з усіх куточків України. За правилами, у конкурсі беруть участь різні вікові категорії – від 6 до 17 років, які змагаються у трьох основних жанрах: вокальний, хореографічний та оригінальний жанр.

 Члени журі, до складу якого входять відомі українські артисти – Андріс Капіньш (голова журі), Анна Клюшниченко, Юрій Лук’яненко (Годо), МЯТА, Євген Хмара та Світлана Тарабарова відібрали 208 півфіналістів, які і взяли участь у змаганні за головні призи фестивалю.

Обрані півфіналісти провели 3 насичені дні у творчому таборі разом із зірковими наставниками: організовували флешмоби, відвідували вокальні та хореографічні майстер-класи, танцювальні батли, спілкувалися зі своїми кумирами та боролися за омріяну перемогу.

Завершенням "Назустріч Мрії 2019" став фінальний концерт, на якому разом виступили учасники та їхні зіркові ментори – Юрій Лук’яненко (Годо), співачка МЯТА та Світлана Тарабарова.

Особливим сюрпризом для всіх учасників фестивалю став сольний концерт співачки МЯТИ. А переможці фестивалю отримали подарунки та путівки до творчого табору GALAXY CAMP.  Його Асоціація Child.ua організовує для творчих дітей та підлітків, аби розкрити їх через творчість й мистецтво та допомогти їм реалізувати себе.

"Навчити дітей вірити в себе, розраховувати на власні сили, прагнути до перемог, не зупинятися та йти вперед – головні завдання, які ми ставимо перед собою. Я впевнена,  що фестиваль  "Назустріч мрії" дасть поштовх цим дітям до великого та професійного майбутнього", - зазначила Євгенія Тимошенко.

Для довідки

Фестиваль "Назустріч Мрії" проходить з 2007 року. Він покликаний надати можливості для творчого розвитку дітям з нелегкою долею. Організатором фестивалю є Асоціація міжнародних та всеукраїнських громадських організацій Child.ua на чолі з Євгенією Тимошенко. Щороку CHILD.UA проводить близько 30 благодійних заходів та допомагає 3000 дітей. Організація займається соціалізацією та психологічною реабілітацією дітей, надає благодійну допомогу, допомагає їм культурно та творчо розвиватися.

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Тег Евгения Тимошенко, Назустріч Мрії, Child.ua

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