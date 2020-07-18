Атака пиратов в Африке: в МИД уточнили количество плененных украинцев

Захватчикам удалось пленить еще больше граждан Украины, чем предполагалось

В результате нападения в Гвинейском заливе на судно Curacao Trader 17 июля в плен к нигерийским пиратам попали больше граждан нашей страны, чем предполагалось.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев уточнил количество плененных украинцев – их шестеро, хотя изначально заявлялось о четырех захваченных.

"В результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу), похищены 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков – 6 граждан Украины", – утверждает дипломат.

По словам Погорельцева, посольства Украины в Нигерии и Великобритании уже установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства случившегося.

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Напомним, что украинские моряки уже не впервые попадают в плен к нигерийским пиратам.

В августе прошлого года в результате атаки на немецкое судно Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала, в плен к захватчикам попал один гражданин Украины. В связи с этим в ФРГ начали расследование, однако украинец все еще остается в неволе.

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