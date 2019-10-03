Атака штаммов: чем будем болеть

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Начало эпидемиологического сезона не за горами — в Украине он традиционно стартует с конца сентября — начала октября. Этой осенью врачи предупреждают сразу о четырех разных вирусах гриппа. "Сегодня" выяснили, что угрожает украинцам.

Штаммы

По данным Министерства здравоохранения, в этом году вспышки гриппа были в основном не очень интенсивными и чаще всего не выходили на национальный уровень. Но медчиновники предупреждают: по данным Всемирной организации здравоохранения, уже в ближайшие месяцы украинцам угрожают четыре разных штамма гриппа. Они могут захлестнуть страну двумя волнами. Первую стоит ожидать уже в декабре, а вторая придется на конец января 2020-го. В целом же Центр общественного здоровья при Минздраве прогнозирует, что заболеть могут до 6,7 млн украинцев.

Если говорить непосредственно о штаммах, то к нам придет вирус Brisbane, обладающий традиционными симптомами — сильной головной болью, ломотой в мышцах, насморком и температурой 37-38 градусов. Также в ближайшее время нам стоит ожидать штамма Phuket. Правда, он редко вызывает осложнения, считается одним из наименее опасных и не требует отдельной прививки. Третьим станет Colorado, похожий на Brisbane. Наконец, предупреждают в Минздраве о гриппе Kansas, с которым эксперты ВОЗ определились совсем недавно — они долго не могли спрогнозировать, какой именно вид этого вируса будет угрожать всему Северному полушарию.

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Прививки

Минздрав надеется, что в этом году в Украину поставят 500 тыс. док вакцин против гриппа. По словам советника министра здравоохранения Ольги Голубовской, вакцины должны поступить в клиники и аптеки в начале октября. В свою очередь частные больницы уже предлагают сделать прививку на основе нескольких штаммов — цены стартуют от 390 грн за дозу. А вот в аптеки вакцины хоть пока и не поступили, но украинцы уже интересуются.

"У нас традиционный наплыв людей, которые хотят купить вакцины, начинается с середины сентября. Мы, конечно, каждый год всех предупреждаем, что сначала их проверяют в министерстве и только потом передают нам, а потому раньше начала октября их не бывает, но люди все равно пытаются разобраться с этим вопросом как можно раньше", — рассказали нам в одной из столичных аптек.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сравнили, как борются с гриппом в Украине и США:

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