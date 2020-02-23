Атаки не прекращаются, в ход идет запрещенное оружие: что происходит на Донбассе

Вражеские обстрелы на Донбассе не утихают. За прошедшие сутки, 22 февраля, противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, используя при этом и запрещенные "Минском" минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, сообщает штаб Объединенных сил.
Так, восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 мм противник выпустил девять мин;
- неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета – 12 выстрелов, а также враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Лебединское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово – со станкового противотанкового гранатомета – шесть выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела по нашим позициям:
- два раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин;
- в районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – заявили в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.
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