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Атаки не прекращаются, в ход идет запрещенное оружие: что происходит на Донбассе

23 февраля, 07:29

Противник продолжает цинично нарушать Минские договоренности

Вражеские обстрелы на Донбассе не утихают. За прошедшие сутки, 22 февраля, противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, используя при этом и запрещенные "Минском" минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 мм противник выпустил девять мин;
  • неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета – 12 выстрелов, а также враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Лебединское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Гнутово – со станкового противотанкового гранатомета – шесть выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела по нашим позициям:

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  • два раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин;
  • в районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – заявили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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