Атаковали сразу две цели: появились подробности испытаний крылатых ракет

На днях в Украине прошли испытания ракетного комплекса "Нептун" на полигоне "Алибей" в Одесской области. Генеральный директор и конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев рассказал, что особенностью этих испытаний были почти одновременные пуски крылатых ракет по двум морским целям (ранее "атаковали" одну цель).

Об этом сообщает АрмияInform.

По его словам, с пусковой установки залпом вышли две ракеты с интервалом в две секунды друг после друга.

Реклама В тренде Украинской полиции планируют выдать электрошокеры: названа дата вооружения

"После старта с пусковой установки две ракеты вышли по запрограммированному маршруту к двум целям в Черном море. Благодаря специальной полетной задаче, каждая головка самонаведения ракеты получила координаты целей: курс, дальность полета и время, которое затрачивается для захвата каждой из целей. Первая морская цель находилась на расстоянии 85 километров, а вторая – на расстоянии до 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров. Во время своего полетного пути за 10-15 километров до двух точек поражения ракеты самостоятельно снизились до 5 метров над уровнем Черного моря. Далее ракеты рассчитали оптимальную точку попадания, преодолели путь, который остался, и уничтожили две морские цели. Я всех вас поздравляю. Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности", – сказал Коростелев.

Видео: Минобороны Украины

Напомним, в начале апреля уже проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния в 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама