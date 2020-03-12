"АТБ" — чемпион в сфере качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты"

Компания "АТБ-Маркет" в VI Национальном рейтинге качества репутационного менеджмента "Репутационные АКТИВисты", итоги которого были обнародованы 5 марта на торжественной церемонии в рамках XVIII Международного PR-Фестиваля, заняла первое место в номинации "Ритейл — FMCG". Второе и третье место отраслевого рейтинга заняли компании "Метро Кэш энд Кэрри Украина" и "GoodWine".

"В сегменте продовольственного ритейла сеть "АТБ", бронзовый призер прошлогоднего рейтинга "Репутационные АКТИВисты", в 2020 году заняла первое место. Лидер рынка показал хорошие результаты: товарооборот компании вырос на 22,4% – до 126,8 млрд грн (с учетом НДС). Новые магазины корпорация оформляет в черном цвете, устанавливает в торговых залах кофемашины. Результат работы с качеством позитивно влияет на репутацию", — рассказали о достижениях лидера национального ритейла составители рейтинга.

Эксперты рейтинга "Репутационные АКТИВисты" в первую очередь отметили инновационные и технологические решения компании "АТБ", направленные на улучшение качества и комфорта совершения покупок в торговой сети. Компания "АТБ-Маркет" получила высокие оценки по таким составляющим качества репутационного менеджмента, как "Репутационная стабильность", "Антикризисная устойчивость" и "Инновационный подход".

Национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" — ежегодное исследование, определяющее общественное и профессиональное признание заслуг компаний, чьи руководители и коммуникационные департаменты наиболее системно и качественно занимаются вопросами управления корпоративной репутацией. Рейтинг составляется с 2015 года, а в 2020 году в рамках XVIII Международного PR-Фестиваля прошла уже шестая по счету церемония чествования победителей. Рейтинг формируют на основании оценки деятельности номинантов независимыми экспертами по таким критериям, как репутационная стабильность, имиджевый капитал и КСО, медийная активность, инновационный подход, качество антикризисных коммуникаций. В этом году для участия рейтинге его оргкомитет отобрал свыше 700 компаний из 40 отраслей, которые оценивали более 100 экспертов.

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Корпорация "АТБ" продолжает усиливать лидерские позиции на рынке украинского ритейла. В течение 2019 года открыто 88 новых дискаунтеров и проведена реконструкция 41 магазина. На данное время сеть "АТБ-Маркет" состоит из 1088 супермаркетов, расположенных в 279 населенных пунктах 24 областей Украины.

Напомним, что по итогам 2019 года корпорация "АТБ" установила рекорд по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Этот показатель, являющийся наивысшим в отрасли розничной торговли, достиг отметки 12,6 млрд грн.

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