Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

АТБ готовит программу адресной помощи для малозащищенных категорий населения

20 марта, 16:48

Актуально

Малозащищенные категории населения получат от АТБ адресную помощь и средства защиты от эпидемии

Крупнейшая национальная торговая сеть АТБ присоединится к программам оказания адресной помощи малозащищенным категориям населения, а также окажет содействие в обеспечении их средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего национального ритейлера — компании "АТБ-Маркет".

"Корпорация "АТБ" в условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина совместно с Офисом президента Украины и Министерством социальной политики Украины работает над разработкой программы адресной помощи малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным слоям населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Также разрабатываются механизмы и алгоритмы обеспечения указанных групп средствами индивидуальной защиты", — сказано в сообщении компании.

Ранее сеть АТБ сообщила, что располагает достаточным количеством товарных запасов на складах и в распределительных центрах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки магазинов сети. Дискаунтеры сети АТБ работают в штатном режиме, а магазины полностью обеспечены привычным товарным ассортиментом — для этого складские и логистические подразделения компании "АТБ-Маркет" переведены в усиленный режим на период общенационального карантина.

Накануне сеть АТБ официально сообщила, что согласно распоряжениям региональных и городских властей ввела в ряде городов ограничение числа покупателей — не более 10-20 человек в торговом зале с учетом количества персонала. Эти ограничения — часть карантинных мероприятий сети, которые введены с 11 марта с целью защиты здоровья сотрудников компании, партнеров и покупателей магазинов.

В офисах, на предприятиях, логистических и распределительных центрах, а также в магазинах сети АТБ действуют специальные санитарно-гигиенические протоколы, призванные снизить риски на период национального карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин помощь супермаркет коронавирус АТБ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформироватьЭкономика
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляция
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляцияУкраина
Врачи рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в Украине
Врачи рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в УкраинеУкраина
Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в Раду
Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в РадуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...