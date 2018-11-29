"АТБ": качество товаров является приоритетом

Сеть, которая едва ли не каждый месяц открывает в столице и по всей Киевщине новые магазины, привлекает жителей региона доступными ценами на продукты питания. К тому же компания гарантирует безопасность товаров. По показателю количества магазинов "АТБ" на тысячу человек Киев является бесспорным лидером. Впрочем, область также не отстает, ведь за пределами столицы работает с полсотни маркетов этой компании. Причем последний появился совсем недавно – месяц назад в Барышевке.

Верные бренду потребители радуются таким новостям, ведь понимают "АТБ" развивается не только количественно, но и качественно. Сейчас в сети продолжаются аудит и сертификация на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2005. С лета прошлого года зарубежные эксперты работают в магазинах для того, чтобы принципы работы ритейлера отвечали требованиям НАССР, которые лежат в основе указанного стандарта. Совместными усилиями специалисты двух компаний внедряют концепцию, которая предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление факторами, которые существенно влияют на безопасность продукции.

Руководство "АТБ" неоднократно акцентировало внимание на важности этого направления. "Самым главным критерием выбора продукта является его безопасность, поэтому наша торговая сеть внимательно следит за качеством", – рассказывает Рита Печерица, начальник отдела контроля качества ООО "АТБ-маркет". По ее словам, ежемесячно проходят лабораторные испытания более 1000 образцов продукции различных товарных групп. Сотрудники в определенной последовательности по специальному графику отбирают с полок магазинов продукты, которые отправляют на детальный лабораторный анализ. Товары проверяют по физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности.

Учитывая, что речь идет о плановых проверках (есть еще и внеплановые), это достаточно большой объем работ. Во-первых, из-за размеров сети: сегодня она имеет 974 магазина в 251 населенном пункте Украины. Во-вторых, из-за разнообразия предложений – ассортимент "АТБ" составляет более 3500 товаров. Причем около четверти этого количества представлено торговыми марками сети (СТМ или, как их называют международные эксперты, "private label"). "Этот термин означает, что данную продукцию специализированные производители изготавливают исключительно для конкретной торговой сети. Затраты на ее производство и доставку ниже, нет дополнительных расходов на рекламу, что позволяет формировать низкие цены. Но качество товаров при этом не уступает качеству продукции известных брендов", – отмечает Дарья Бахматова, начальник отдела СТМ ООО" АТБ-маркет". Покупатели сразу видят такие товары на полках благодаря особой маркировке "De Luxe Foods & Goods Selected", "Своя линия", "Умный выбор". Недавно к семье собственных брендов сети добавился еще "Спецзаказ АТБ". "Наша компания ставит целью выпускать качественные узнаваемые товары. Так мы пытаемся донести потребителям ту заботу и внимание, которые вкладываем в каждый наш продукт. В связи с этим стратегия развития товаров СТМ прежде всего нацелена на изготовление качественных и здоровых продуктов питания, полный контроль производства товаров собственных торговых марок, а также индивидуальный подход к выпуску новых продуктов", – подчеркивает Дарья Бахматова.