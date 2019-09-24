Атмосферный фронт несет в Украину дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Украинцев ждет не просто холодная погода, но и с заморозками, местами до -2

/ Фото: Сегодня

Температурные качели в Украине продолжатся и 25 сентября – столики термометров будет "прыгать" от 10 до 22 градусов тепла в зависимости от региона. Дождливая погода начнется завтра только местами, а усилиться в четверг. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западные области придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

"Эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области. Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории 4-9 градусов, на юге до +13. Днем в среду предполагается 14-18 градусов, на северо-востоке 10-14 градусов, на юге и местами на западе – 15-22 градуса", – написала Диденко.

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В Киеве в среду осадков не ожидается, но ночь будет холодной – всего 3-5 градусов, в окрестностях города местами заморозки до -2 градусов. Завтра днем ​​около 15 градусов.

"Внимание! В четверг, 26 сентября, в Киеве появятся дожди и похолодает, днем ​​до +12 градусов", – подчеркнула синоптик.

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Диденко добавила, что потепления стоит ожидать аж на выходных.

Как сообщали новости "Сегодня", на неделе по всей территории Украины ожидаются дожди, которые переместятся с запада на восток страны. Синоптики предупредили о приближении дождливой недели.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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