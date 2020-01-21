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Атмосферный фронт резко испортит погоду в Украине

21 января, 12:08

Зима продолжает удивлять, но не морозами и снегопадами, а мерзкой погодой

Фото: flickr.com/spoilt.exile

Фото: flickr.com/spoilt.exile

Сегодняшнее штормовое предупреждение – только начало непогоды, которая идет в Украину. 22 января ожидаются сильный ветер, дожди, мокрый снег и прохладная сырая погода. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, День соборности в Украине отметится приходом атмосферного фронта из районов Скандинавии и Балтии. В итоге завтра в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Осадки будут идти за фронтом – сначала на севере и западе, затем постепенно продвигаться к югу. Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно. Но и температура воздуха в Украине завтра предполагается низковатой: ночью и днем ​​около нуля, на юге в дневные часы 3-6 градусов тепла", – написала Диденко

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В Киеве среда тоже будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный ветер, будет доходить до штормового.

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Также мы писали, что следующий зимний месяц также будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами в Украине температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за аномальной погоды под Житомиром проснулись медведи.

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погода дождь снег прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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