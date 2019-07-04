Атмосферный фронт с Северо-Запада изменит погоду: прогноз на неделю

Летние конвективные дожди пройдут практически по всей территории страны уже начиная со следующей недели

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В течение ближайших суток жара в Украине пойдет на спад и это станет предвестником смены погоды. Уже к выходным в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет не только понижение температуры, но и дожди. Об этом "Сегодня" рассказали в украинском Гидрометцентре.

Сейчас дожди носят летний конвективный локальный характер. Но с пятницы, 5 июля, погода будет меняться.

"Завтра с Северо-Запада в Украину зайдет атмосферный фронт на западные и северные области, в том числе Житомирскую и Киевскую. Под его воздействие попадут также центральные области правобережной Украины до Одесской и Николаевской областей. И именно завтра в течение дня и до вечера там ожидаются дожди с грозами", – рассказала сайту "Сегодня" заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По словам синоптика, к субботе, 6 июля, атмосферный фронт перейдет на левобережную Украину. А на большей части страны дожди прекратятся.

В воскресенье, 7 июля, с Запада снова придет волна атмосферного фронта.

"На этот раз фронт, может быть, будет более активен. Грозы и ливни будут более активными. Но опять же, – летом эти дожди всегда более локальны. Вплоть до следующей недели вследствие этого фронта будет достаточно нежаркая погода – до + 20-25 днем, на юге до 30", – отметила Наталья Голеня.

В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, по словам синоптика, будут процессы несколько иного характера, и именно это определит дальнейшую погоду.

"Над Украиной сформируется поле пониженного давления, поэтому в дневные часы дождей будет больше. Уже 9, 10 и 11 июля днем ​​будет развиваться дождевая облачность. Преимущественно днем ​​и вечером будут дожди. Ночью они будут прекращаться", – рассказала Наталья Голеня.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

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