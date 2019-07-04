Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Атмосферный фронт с Северо-Запада изменит погоду: прогноз на неделю

4 июля, 17:47

Летние конвективные дожди пройдут практически по всей территории страны уже начиная со следующей недели

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В течение ближайших суток жара в Украине пойдет на спад и это станет предвестником смены погоды. Уже к выходным в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет не только понижение температуры, но и дожди. Об этом "Сегодня" рассказали в украинском Гидрометцентре.

Сейчас дожди носят летний конвективный локальный характер. Но с пятницы, 5 июля, погода будет меняться.

"Завтра с Северо-Запада в Украину зайдет атмосферный фронт на западные и северные области, в том числе Житомирскую и Киевскую. Под его воздействие попадут также центральные области правобережной Украины до Одесской и Николаевской областей. И именно завтра в течение дня и до вечера там ожидаются дожди с грозами", – рассказала сайту "Сегодня" заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По словам синоптика, к субботе, 6 июля, атмосферный фронт перейдет на левобережную Украину. А на большей части страны дожди прекратятся.

В воскресенье, 7 июля, с Запада снова придет волна атмосферного фронта.

"На этот раз фронт, может быть, будет более активен. Грозы и ливни будут более активными. Но опять же, – летом эти дожди всегда более локальны. Вплоть до следующей недели вследствие этого фронта будет достаточно нежаркая погода – до + 20-25 днем, на юге до 30", – отметила Наталья Голеня.

В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, по словам синоптика, будут процессы несколько иного характера, и именно это определит дальнейшую погоду.

"Над Украиной сформируется поле пониженного давления, поэтому в дневные часы дождей будет больше. Уже 9, 10 и 11 июля днем ​​будет развиваться дождевая облачность. Преимущественно днем ​​и вечером будут дожди. Ночью они будут прекращаться", – рассказала Наталья Голеня.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, прогноз, жара, прогноз погоды, дожди, облачность, синоптик, Голеня

Вы сейчас просматриваете новость " Атмосферный фронт с Северо-Запада изменит погоду: прогноз на неделю". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Киеве снова бьет температурные рекорды

Сегодня, 09:31

Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года

Рекордная жара уже плавит машины (видео)

Вчера, 18:21

Автостоянка в Катаре не выдержала лучей солнца

В роддоме Житомира одновременно родили дочек свекровь и невестка

В Японии гигантская белая акула погибла в схватке с черепахой

Каменских взбудоражила сеть пышным бюстом и высунутым языком

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Меган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото сына

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Украинский боксер эффектно нокаутировал экс-чемпиона мира

Семья подозреваемого в убийстве Лукьяненко отказывается от сына

Под Черниговом мужчина поймал гигантского сома

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

На Закарпатье 20-летняя девушка умерла после визита к стоматологу

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь