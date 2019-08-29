Audi Центр Одесса Юг – досье компании

Официальный дилер автомобилей Audi на юге Украины - это современный концептуальный комплекс премиум-класса

Audi Центр Одесса Юг - официальный дилер автомобилей Audi на юге Украины, современный концептуальный комплекс премиум-класса, созданный в соответствии с высокими стандартами AUDI AG.

Основателем и владельцем компании является Шкиль Максим Викторович – украинский предприниматель.

Дата основания: 2010 год.

Audi Центр Одесса Юг является крупнейшим дилерским центром Audi в концепции "терминал" в Украине и одним из технически передовых центров Восточной Европы. Audi Центр Одесса Юг – единственный дилер в концепции Audi Sport с эксклюзивным правом представительства самых спортивных моделей Audi в Украине, в том числе Audi R8.

В комплекс входят объекты:

1) Audi Terminal общей площадью 2660 м2, состоящий из концептуального шоу-рума и ультрасовременной станции технического обслуживания на 14 постов, в том числе 2 поста "интерактивного" приема.

Высокая пропускная способность сервисного центра обеспечивает возможность приема в 32-х автомобилей Audi за рабочую смену по стандартам производителя. Audi Terminal укомплектован необходимыми специальным инструментом, оборудованием и диагностическими системами для обслуживания автомобилей.

Персонал прошел специальное обучение, получил сертификаты и допуски к работе, в том числе с электромобилями.

Показатели станции технического обслуживания поражают темпами своего развития – уровень обслуживания более 1000 машинозаездов ежемесячно.

2) Центр кузовного ремонта общей площадью 1478 м2, оснащен оборудованием для кузовного ремонта, покраски и обслуживания лакокрасочного покрытия, со своей камерой для покраски и лабораторией подбора цвета.

На сегодняшний день это единственная сертифицированная точка по нанесению премиальных защитных покрытий немецкого производителя "Nanolex" в Одессе. В течение последних 2-х лет Центр кузовного ремонта обслуживает и ремонтирует более 100 автомобилей в месяц.

Основными видами деятельности компании являются:

- продажа новых автомобилей Audi;

- сервисное и гарантийное обслуживание;

- продажа оригинальных запасных частей, аксессуаров и автокосметики;

- продажа финансовых и страховых продуктов;

- кузовной ремонт любой сложности, детейлинг;

- официальный импортер тюнинг ателье ABT Sportsline.

История Компания "Audi Центр Одесса Юг"

Компания была создана в 2010 году. С октября 2015 году компания получила статус официального импортера ABT Sportsline. ABT Sportsline – тюнинг ателье, которое производит дооборудования автомобилей Audi, VW, Skoda, Seat, Lamborghini.

В ассортименте компании – комплексное решение по увеличению мощности двигателя (блоки увеличения мощности, компоненты двигателя), аэродинамические компоненты экстерьера, колесные диски, выхлопные системы, карбоновые элементы и др.

02.12.2016 состоялось торжественное открытие нового Audi Terminal с участием представителей Audi AG (Карстен Доммес, Мартин Шмид, Дмитрий Зайченко) и генерального директора импортера Audi в Украине – Йозефа Графа.

Во время сдачи Audi терминала компания проходила "комплаенс" – тест на соответствие стандартам завода изготовителя. За "комплаенс" было получено – 100%.

Концепт шоу-рума Audi Terminal стал первым и единственным в Украине официальным дилером Audi Sport.

На сегодняшний день компания является абсолютным лидером по продажам автомобилей среди дилерских предприятий Audi в Украине за 2017 – 2018 гг.

В 2018 году Audi Центр Одесса Юг занял первое место по объему реализации сервисных услуг на рынке Украины, что эквивалентно 21% всех реализованных услуг среди дилерских предприятий Ауди в Украине.

17-20 июля 2019 года. команда Audi Центр Одесса Юг достигла наилучшего результата за всю историю участия Украины в финале чемпионата мира Audi Twin Cup в Германии. Соревнования состоялись в немецком городе Вайсбаден с участием 55 команд из 29 стран.

Социальная ответственность

Компания активно участвует в жизни города, поддерживая и развивая различные социальные направления. Поддержка тех, кто в ней нуждается больше всего – неотъемлемая часть социальной политики дилерского предприятия.

В рамках благотворительного проекта, была оказана помощь детям с ограниченными возможностями с Красносельского дома-интерната.

Audi Центр Одесса Юг четыре года подряд была партнером Международного литературного фестиваля в Одессе, который несет высокую цель развивать уровень культурных событий в регионе.

Спорт – не менее важная составляющая жизни счастливых и успешных людей, именно поэтому компанией была подарена городу новая баскетбольная площадка на Трассе здоровья.

Адрес: Одесса, ул. Космонавта Комарова, 3

Официальный сайт: https://audi-odessa.com.ua

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