Аудит безопасности автомобильных дорог: Зеленский подписал закон

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" № 200, принятый парламентом 17 октября 2019. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

Документ разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в европейских странах.

Так, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".

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Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

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Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международной дорожной сети с высоким уровнем безопасности инфраструктуры.

Напомним, 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", в котором в виде поручений органам власти перечислены основные направления реформ и связанные с ними законодательные изменения.

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