Аваков анонсировал запуск автоматический фиксации нарушений ПДД

Министр отметил ужасающую статистку – в неделю на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек

Автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах Министерство внутренних дел уже почти готово запустить – остались лишь формальности.

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в своем блоге на "Украинской правде".

По его словам, полностью завершен период подготовки к введению в Украине автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения – готовы законодательные и подзаконные акты, сейчас проводятся последние технические тесты.

"В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фото- и видеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране. Вы к этому готовы? Надеюсь, что – да. Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы", но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах", – написал Аваков.

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Министр отметил ужасающую статистику – в неделю на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек.

"Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля. Задумайтесь: на дорогах Украины в 2019 году погибли 3454 человека. Больше, чем на войне", – подчеркнул глава МВД.

Ранее в Украине уже боролись с превышениями скорости на дорогах с помощью современных радаров. В полиции рассказывали, где установят камеры – опубликован список, где будут располагаться устройства измерения скорости TruCam. В Киеве камеры планировалось разместить только в двух местах: на проспекте Николая Бажана и проспекте Победы. Наибольшее количество камер пока окажется в Киевской области.

В комментарии сайту "Сегодня" эксперт, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказывал, зачем нужна фото- и видеослежка за водителями. Он считает, что это является шагом к стандартам ЕС.

Однако отслеживать будут не только нарушение скорости, но и как водитель проезжает на запрещающий сигнал светофора, едет по полосе общественного транспорта, паркуется там, где запрещено – это фиксирует детектор, камера делает снимок, информация обрабатывается и поступает на сервер патрульной полиции. Далее по базе зарегистрированных в Украине автомобилей автоматически определяется владелец, его адрес проживания и формируется квитанция. Полицейским остается ее распечатать, вложить в конверт, написать адрес и отправить нарушителю для оплаты штрафа.

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