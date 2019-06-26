Аваков: Авиационная академия МВД набирает первый курс 177 студентов-пилотов и техников

Академия получит современные тренажеры Full Flight Simulator вертолета H-225, говорит министр

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Во время вступительной кампании Летная академия МВД в Кременчуге набирает по государственному заказу 177 студентов будущих пилотов, техников и авиоников. Они будут учиться по новой программе, разработанной совместно с AirbusHelicopters, а для тренировочных полетов в этом году получат два новых вертолета Н-125.

Об этом сегодня, 26 июня, на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

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"Залог эффективных и качественных операций – квалифицированные пилоты, летный экипаж и технические специалисты, ведь их задача – не только спасти жизнь человека, предоставить правоохранительный сервис, но и безопасно эксплуатировать и обслуживать авиационную технику в полном диапазоне задач и условий службы. Авиационная академия МВД Украины в Кременчуге предлагает комплексные учебные программы подготовки пилотов и техников, разработанные совместно со специалистами AirbusHelicopters", – отметил Аваков.

Он добавил, что в рамках контракта между МВД Украины и AirbusHelicoptersв академии будут установлены современные тренажеры Full Flight Simulator вертолета H-225 для полетов, обеспечивающих максимально реалистичный опыт, а также практические занятия на новых вертолетах Н-125, которые будут переданы колледжу в этом году.

"На 2019-2020 учебный годы мы планируем принять по государственному заказу 28 пилотов, 89 техников и 60 авиоников. Мы обеспечим для пилотов полноценную летную практику не в старых и поломанных Ми-2, а на современных вертолетах Н-125", – подчеркнул глава МВД, добавив, что преподаватели также будут проходить курсы на заводе во Франции для максимально эффективного учебного процесса.

По его словам, техники должны уже сейчас осваивать сервисное обслуживание современных вертолетов и навигационного оборудования. А у каждого выпускника будет не менее 170 часов летной подготовки.

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина получит суперсовременный вертолет от Airbus . Министерство внутренних дел Украины и французская компания AirbusHelicopters заключили соглашение на поставку новейшего современного вертолета H-145 для Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Напомним, в июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты общей суммой около 555 млн евро.

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