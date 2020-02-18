Аваков хочет создать на Донбассе "переходные полицейские силы": подробности

/ Фото: Сегодня

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что с началом местных выборов на Донбассе будут патрулировать "совместные переходные полицейские силы". Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в эти "силы" будут входить представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных общин. Их задача – контроль за правопорядком, пока на территории Донбасса не начнет действовать украинская власть. Боевиков к патрулированию не допустят.

"Согласно Минским соглашениям, и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и другие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы – начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может", – пояснил министр.

Реклама

Главную роль в "переходных полицейских силах" будут играть украинские правоохранители. Все будет работать в таком порядке: с началом выборов на Донбасс зайдет украинская полиция, а к ним, в присутствии международных сил, присоединяются представители местных общин. После они должны начать совместное патрулирование.

Отметим, что Аваков ссылается на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил. По его словам, это достаточно сложно, но это одна из немногих успешных практик достижения мира.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из возможных вариантов обеспечить контроль границы с РФ на Донбассе украинскими пограничниками является создание коридора безопасности под контролем ОБСЕ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Париже после "нормандских переговоров" на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявлял, что у него с Путиным "разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы". По его словам, он пытался договориться о передаче контроля над границей до выборов, а российский лидер ссылался на договоренности, которые были подписаны три года назад другим украинским президентом.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал условие для передачи Украине контроля над границей. Хозяин Кремля снова настаивает на очередности выполнения договоренностей, как они записаны в минском документе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама