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Аваков хочет создать на Донбассе "переходные полицейские силы": подробности

18 февраля, 08:51

Боевиков, по словам министра, к патрулированию не допустят

/ Фото: Сегодня

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что с началом местных выборов на Донбассе будут патрулировать "совместные переходные полицейские силы". Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в эти "силы" будут входить представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных общин. Их задача – контроль за правопорядком, пока на территории Донбасса не начнет действовать украинская власть. Боевиков к патрулированию не допустят.

"Согласно Минским соглашениям, и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и другие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы – начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может", – пояснил министр.

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Главную роль в "переходных полицейских силах" будут играть украинские правоохранители. Все будет работать в таком порядке: с началом выборов на Донбасс зайдет украинская полиция, а к ним, в присутствии международных сил, присоединяются представители местных общин. После они должны начать совместное патрулирование.

Отметим, что Аваков ссылается на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил. По его словам, это достаточно сложно, но это одна из немногих успешных практик достижения мира.

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Фото: PXhere

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из возможных вариантов обеспечить контроль границы с РФ на Донбассе украинскими пограничниками является создание коридора безопасности под контролем ОБСЕ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Париже после "нормандских переговоров" на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявлял, что у него с Путиным "разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы". По его словам, он пытался договориться о передаче контроля над границей до выборов, а российский лидер ссылался на договоренности, которые были подписаны три года назад другим украинским президентом.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал условие для передачи Украине контроля над границей. Хозяин Кремля снова настаивает на очередности выполнения договоренностей, как они записаны в минском документе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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