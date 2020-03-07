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Аваков и посол Франции обсудили строительство кораблей для патрульных

7 марта, 09:56

Татьяна Очеретяна

Построить судна хотят за три года

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Франции Этьеном де Понсеном дальнейшее сотрудничество и, в частности, строительство двух десятков патрульных кораблей. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

"Стороны обсудили состояние реализации инвестиционного проекта об усилении системы Морской безопасности и охраны границы, а именно – строительство двадцати патрульных кораблей производства компании ОСЕА", – говорится в сообщении.

По словам министра, это уже второй очень масштабный, после авиации МВД, украинского-французский проект. Аваков уточнил, что построить корабли планируют за три года.

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Напомним, в сентябре прошлого года в Нежине Черниговской области продемонстрировали спасательные, патрульные и разведывательные самолеты украинского производства . Они могут пополнить авиапарк подразделений МВД.

Кроме того, в декабре 2018 года Нацгвардия и спасатели получили французские вертолеты Airbus. Планируется, что всего будет 55 вертолетов для Системы авиабезопасности и гражданской защиты. По словам Авакова, система гражданской авиабезопасности Украины будет на уровне Германии и Франции.

Также мы сообщали, что МВД закупит у "Антонова" самолеты Ан-178. Это первый госорган в Украине, закупающий отечественные самолеты для своих нужд.

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Франция МВД Арсен Аваков посол корабли Украина

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