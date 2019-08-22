Аваков назвал шокирующее число погибших сотрудников МВД за годы независимости

Фото МВД Украины

В четверг, 22 августа, на столичной Соломенской площади министр внутренних дел Арсен Аваков почтил память 1671 работника органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Накануне Дня независимости Украины мы отдаем дань памяти правоохранителям, которые положили свою жизнь, защищая права и свободы людей. Охранники государства от военной агрессии, сохраняя Независимость и территориальную целостность, настоящие патриоты, которые готовы были жертвовать своей жизнью ради других, ради страны. С грустью и уважением вспоминаем наших с вами коллег, чьи имена высечены здесь, на мемориальных плитах", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел сообщил, что за годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель. С начала проведения АТО на востоке Украины погибли 455.

Реклама

"Сегодня мы кланяемся матерям, вдовам, детям правоохранителей, отдавших жизнь за дело борьбы с преступностью и военной агрессией. Мужество и самоотверженность работников внутренних дел: полицейских, гвардейцев, пограничников, спасателей навсегда станет примером самоотверженного служения своему народу и образцом истинного патриотизма. Это пример для нашей молодежи", - сказал министр внутренних дел.

Арсен Аваков отметил, что профессия милиционера всегда связана с риском, поэтому ее выбирают только сильные духом.

"Государство доверило нам защищать покой граждан, поэтому наша сила, энергия, знания и профессиональный опыт должны быть направлены именно на это, несмотря на риски для жизни и здоровья. Такая сложная, но почетная правоохранительная судьба. Вечная память и слава правоохранителям, которые в критический момент жизни не испугались, не оступились, не изменили присягу. Слава им, слава Украине!", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Аваков заявлял, что пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%.

Комментируя резонансные случаи смертей украинцев с участием полицейских , министр сказал: "Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратур, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год фиксируем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама