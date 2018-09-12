Аваков об атаке рейдеров под Харьковом: Реакция будет жесткой, виновных не спасут никакие заслуги

После попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области, после которого были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги.

Как сообщает пресс-служба МВД, выступая перед журналистами с комментариями столкновений в Змиевском районе Харьковской области, Аваков признал, что среди участников инцидента были ветераны АТО, воевавшие в различных подразделениях.

"К сожалению, в этой акции участвовало некоторое количество людей, которые имеют репутацию АТОшников, воевавших в тех или иных подразделениях Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции", – сказал он.

При этом Аваков пообещал "очень жесткую" реакцию и наказание нарушителей закона, вне зависимости от их прошлых заслуг.

"Никакие шевроны в прошлом, никакие заслуги в прошлом не освободят людей, которые совершают такие преступления, от наказания. Никакой альтернативной силы, которая будет регулировать законность, в том числе в хозяйственной сфере, мы не потерпим", – пообещал глава МВД.

Отдельно министр анонсировал задержание одного из руководителей атаки на предприятие.

"В прошлом это довольно известный человек, который руководил ротой национальной полиции "Восточный корпус" Ширяев", – рассказал он, добавив, что 12 августа ему объявят о подозрении.

Как известно, Олег Ширяев – бывший командир роты МВД "Восточный корпус", которую сформировали в 2014 году и распустили в 2018 году. Он подразделением в 2014-2015 годах.

Кроме того, министр возмутился и работой местного руководства полиции: "Мы также рассматриваем адекватность действий местного главы полиции. Как это случилось, как это допустили?"

Аваков сообщил, что 13 августа суд будет избирать меру пресечения 22-м подозреваемым, которым инкриминируют статью о хулиганстве с применением оружия,, которая предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.

Было открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство", а на место происшествия вызвали подразделение КОРД и переговорщиков от полиции.