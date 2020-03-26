Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Последние новости Украины

Аваков ответил, будет ли полиция следить за украинцами через телефон

26 марта, 09:04

Денис Беспалов

Пока не введен режим чрезвычайного положения, отслеживать перемещение каждого человека полиция не будет

Министерство внутренних дел во время карантина готово контролировать перемещение граждан по телефонам, но делать этого не будет, поскольку это является нарушением конституционных прав. Об этом в комментарии журналистам сказал глава МВД Арсен Аваков.

"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать нахождение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения – никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", – сказал Аваков.

Читайте также: Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия

По словам главы МВД, если в стране объявят чрезвычайное положение, возможно введение комендантского часа.

В тренде
В Украину вернулась настоящая весна: где прогреет до 14 градусов (карта)

"Но это та мера, которая нам сейчас не нужна", – сказал Аваков.

"Если тот темп соблюдения карантина (который сейчас есть) будет продолжаться, то может быть мы сумеем справиться с этой ситуацией", - сказал Аваков.

Аваков рассказал о мерах борьбы с коронавирусом

Как известно, 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлил общенациональный карантин на 30 дней – до 24 апреля.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Арсен Аваков чрезвычайная ситуация коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 мартаУкраина
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуацииУкраина
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 мартаУкраина
"Пасха дома": Зеленский рассказал, как будем отмечать праздникПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...