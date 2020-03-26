Аваков ответил, будет ли полиция следить за украинцами через телефон

Министерство внутренних дел во время карантина готово контролировать перемещение граждан по телефонам, но делать этого не будет, поскольку это является нарушением конституционных прав. Об этом в комментарии журналистам сказал глава МВД Арсен Аваков.
"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать нахождение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения – никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", – сказал Аваков.
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По словам главы МВД, если в стране объявят чрезвычайное положение, возможно введение комендантского часа.
"Но это та мера, которая нам сейчас не нужна", – сказал Аваков.
"Если тот темп соблюдения карантина (который сейчас есть) будет продолжаться, то может быть мы сумеем справиться с этой ситуацией", - сказал Аваков.
Как известно, 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлил общенациональный карантин на 30 дней – до 24 апреля.
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