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Аваков рассказал, что ждет экс-начальника полиции Киевской области Ценова

5 июня, 14:52

Дмитрий Ценов отправится на службу в зону проведения операции Объединенных сил

Фото: страница facebook.com Дмитрия Ценова
Фото: страница facebook.com Дмитрия Ценова.

Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за гибель пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, получившего огнестрельное ранение во время стрельбы по банкам находившихся тогда не на службе двух сотрудников Патрульной полиции области, и отправится в зону проведения операций Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Потому что Ценов несет политическую ответственность: мы ему вменяем недостаточно квалифицированную работу с этими кадрами", – сказал Аваков журналистам в среду в Киеве.

Отвечая на вопрос, не достаточно ли данного происшествия для увольнения Ценова из правоохранительных органов, глава МВД ответил: "Нет, не достаточно. Мы его уволили с должности, но сейчас он пребывает в распоряжении – таков порядок службы, и скорее всего, отправится в зону ООС и будет там с двумя другими полицейскими рядовыми руководить определенным участком границы".

При этом Аваков напомнил, что Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег Аваков, ценов, переяслав-хмельницкий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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