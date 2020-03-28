Аваков рассказал, как и где начальник полиции Киева мог заразиться коронавирусом

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом от пассажира поезда "четыре столицы" 23 марта.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "Бабель".

По словам главы МВД, что Крищенко несколько часов общался с украинцами, которые прибыли поездом в Киев.

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"Он не ездил по Куршевелям, он и члены его семьи несколько месяцев не были за границей. Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда "четыре столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми. А Крищенко на месте пытался "разрулить" ситуацию", – сказал он.

Аваков добавил, что не контактировал с Крищенко более месяца, и соответственно, не мог от него заразиться.

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Кроме того, он добавил, что, если коронавирус обнаружат у главы МВД, руководить ведомством будет первый заместитель министра Сергей Яровой.

"Контактировал (с Крищенко – Ред.), но последний месяц – по телефону. Если заболею я, мои обязанности будет исполнять первый заместитель министра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте", - резюмировал Аваков.

Напомним, ранее исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что в Украине коронавирусом могут заразиться от 7 до 22 миллионов человек.

Тем не менее, отметил он, коронавирус теряет свою активность. По словам специалиста, свойства вируса постепенно приближаются к свойствам обычного гриппа.

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