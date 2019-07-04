Аваков рассказал о восьмикратном росте уровня доверия украинцев к копам

В 2014-м году милиционеры не могли патрулировать улицы в своей форме, напомнил министр

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%. Однако для результата должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока же этого баланса недостаточно.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на ежегодной конференции по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) в канадском Торонто, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и поставили себе цель вместо "наказывать и крышевать" – "служить и защищать". Тогда, после Революции Достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации, это была точка полного развала. Сейчас у нас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к новосозданной патрульной полиции – более 40%", – отметил Аваков.

Арсен Аваков в Торонто (Канада) Фото: mvs.gov.ua

Кроме этого, министр внутренних дел отметил, что личный состав Национальной полиции обновился на 40%.

"Личный состав у нас сократился с 220 тысяч до 140 тысяч. В полицию пришли новые люди, 40% обновления. Уже второй год работает Академия патрульной полиции и мы привлекаем новых людей", – сказал глава МВД.

Аваков также добавил, что до сих пор полиция сталкивается с проблемами, в частности, с коррупцией и "крышеванием" со стороны правоохранителей. Так, например, внутренняя безопасность каждый день привлекает к ответственности двоих-четверых полицейских.

"Да, у нас есть проблемы, как и всего украинского общества. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом. Несмотря на скандалы, на невероятные иногда проколы, у нас есть постепенный рост доверия к полицейским силам", – подчеркнул Аваков.

Комментируя резонансные случаи смертей украинцев с участием полицейских , министр сказал: "Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратур, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год фиксируем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить".

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что Аваков заверил Госдеп США в обеспечении безопасности во время выборов в Раду .

Также сообщалось о резонансном случае с участием двух пьяных копов в Переяслав-Хмельницком, которые развлекались стрельбой по банкам и, по мнению следствия, застрелили пятилетнего Кирилла Тлявова.

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