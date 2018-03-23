Аваков рассказал подробности большого вертолетного проекта

МВД планирует получить вертолеты трех моделей, а основыми задачами вертолетных подразделений будут спасательные и правоохранительные операции

Сегодня, 23 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали Заявление о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества между ведомствами, сообщает пресс-служба МВД Украины.

При этом Арсен Аваков заявил, что вертолетный парк МВД должны пополнить 55 машин компании "Airbus Helicopters".

"Это крупнейший проект между Украиной и Францией. Это очень большой структурный проект внутри Украины, за который мы взялись при поддержке президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана", – рассказал Аваков.

Министр внутренних дел подчеркнул, что Украина рассчитывает уже в этом году получить первые вертолеты. Также Арсен Аваков отметил, что МВД тесно сотрудничает со своими французскими коллегами, в частности в направлении борьбы с организованной преступностью и в вопросах взаимном водительских удостоверений.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, отметил, что Франция – надежный партнер Украины и поддерживает наше государство в борьбе против российского агрессора.

"Франция для Украины является надежным стратегическим партнером. Сегодняшний ваш визит – свидетельство того, что мы имеем огромные перспективы по нашему двустороннему сотрудничеству. Хочу также отметить позицию по мирному урегулированию российской агрессии. Глубоко верю, что наши совместные усилия заставят Россию вернуться к цивилизованному демократическому миру и восстановить территориальную целостность нашей страны", – заявил премьер-министр.

В свою очередь, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил украинскую сторону, что официальный Париж готов поддерживать Украину не только в вопросах реформ, но и в восстановлении мира.

"Франция решительно поддерживает Украину в восстановлении ее территориальной целостности. А также мы поддерживаем все реформы, которые проходят в вашей стране. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в любой сфере", – сказал Ле Дриан.

Какие вертолеты получит Украина









Фото: пресс-служба МВД Украины

Фото: пресс-служба МВД Украины

Фото: пресс-служба МВД Украины

Фото: пресс-служба МВД Украины

Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе. МВД планирует получить вертолеты трех моделей – Н145, Н125 и Н225:

"Н125 – превосходит другие одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы на высокогорье. Н145 – имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и на высокогорье. Н225 – обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин", – данные пресс-службы МВД Украины.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасательные операции, поддержание общественного порядка, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Напомним, 13 декабря прошлого года украинским спасателям Япония передала внедорожники и новейшие миноискатели. Новыми автомобилями доукомплектуют подразделения на Волыни, в Запорожье и на юге Украины, а миноискатели обещали отправить в зону АТО.

Спустя две недели, 26 декабря, Луганские спасатели получили новую технику. Были переданы четыре пожарно-спасательных автомобиля на базе шасси МАЗ общей стоимостью более 18 млн грн, а также специальный аварийно-спасательный автомобиль на базе Volkswagen Caddy, который стоит 75 тыс. евро.