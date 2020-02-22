Аваков: С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая въехали семь тысяч человек

По словам министра, все граждане, которые въезжали из Китая в Украину прошли контроль и обследования

С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая выехали семь тысяч человек.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 21 февраля выясняли, почему украинцы так боятся вируса, и как движется расследование убийств во время Революции Достоинства.

По его словам, все граждане прошли контроль и обследования.

"С момента начала кризиса опосредованно из Китая въехали в Украину 7 тысяч человек. Это студенты, те, кто сами возвращались. Те, кто пробирался через Франкфурт, через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у него брали телефоны и адреса, с ним созванивались раз в три дня", – отметил Аваков.

По его словам, за все это время было только три подозрения. Два – в Николаеве и один в Киеве, когда у людей немного поднималась температура.

"Слава богу, это оказались обычные простудные заболевания", – заявил Аваков.

Министр также напомнил, что на сегодня в Украине нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Напомним, ранее в Новых Санжарах разгорелся скандал – местные жители пытались блокировать автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями.

После этого Украина попала на страницы мировых СМИ. 20 февраля взгляды иностранного общества были прикованы ксобытиям, которые происходилив поселке Новые Санжары Полтавской области.

Встреча украинцами своими соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, мягко говоря, удивила зарубежных обозревателей. Многие не верят, что подобное может происходить в трезвом состоянии и отмечают, что некоторые протестующие, вероятно, были пьяные.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама