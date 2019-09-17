Аваков сделал заявление по медицинскому использованию каннабиса в Украине

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел (МВД) Украины, Министерство здравоохранения и религиозные организации должны наработать единый подход к вопросу медицинского использования каннабиса, и только потом выносить его на обсуждение правительства. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

"По вопросу медицинского использования каннабиса. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно, что предлагается. Если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, я буду отговаривать мотивировано до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход", – сказал Аваков во время встречи с Всеукраинским советом церквей во вторник.

По словам министра, этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД и религиозных организаций.

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"Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в правительстве придем к этому вопросу, должно обсуждаться именно общее видение", - добавил глава МВД.

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Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что украинские пациенты с тяжелыми заболеваниями имеют право на доступ к медицинским препаратам, содержащим в своем составе медицинский каннабис.

"Есть пациенты, нуждающиеся в доступе к медицинским препаратам, которые содержат в себе составляющую медицинского каннабиса и эффективны и результативны в снятии симптомов. Вопрос медицинской формы каннабиса касается больше стандартов лечения: чем результативнее, качественнее лечение, тем меньше пациент нуждается в поиске дополнительной медицинской помощи, чтобы быстрее социализироваться к своей обычной жизни. Но пациенты в Украине имеют право на доступ к препаратам, содержащим составляющие медицинского каннабиса. Мы будем делать это шаг за шагом", – сказала Скалецкая.

Напомним, предшественница Зоряны Скалецкой на посту министра здравоохранения Ульяна Супрун также выступала в поддержку легализации медицинского каннабиса.

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