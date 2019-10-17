Аваков вручил работникам системы МВД государственные награды: опубликовано видео

Арсен Аваков вручил награды отличившимся солдатам и офицерам / Фото: mvs.gov.ua

Орденами "За мужество", "Данила Галицкого" и медалями "За безупречную службу", "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества", "За труд и доблесть" и "За спасенную жизнь" сегодня, 17 октября, были награждены военнослужащие и работники системы МВД.

Государственные награды вручил министр внутренних дел Арсен Аваков , сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые солдаты и офицеры, сегодня имею честь от имени Украины наградить вас государственными наградами. Каждый из вас работает в очень непростых условиях, работает в очень агрессивной среде. Каждый день нацгвардейцы и пограничники защищают нашу землю и наши границы. Каждый день спасатели и полицейские спасают сотни жизней граждан. Каждый день есть место для вашего профессионального труда и вашего подвига. Сегодня здесь лучшие солдаты и офицеры. Я горжусь тем, что украинцы имеют доверие к вам, к каждому. Имеют доверие к полиции, гвардейцев, спасателей и пограничников. Более 50%. Это большая цифра. И это наша ответственность, это ваша заслуга и подвести нельзя", – сказал он.

Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан подчеркнул, что Украина сильна, пока на страже ее спокойствия стоят такие воины.

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"От имени военного совета Национальной гвардии и от себя лично примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня защитника Украины и заслуженными наградами. Только вместе, только с целью мы сильны", – сказал Николай Балан.

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что Украина платит дорогую цену в войне с Россией, но если бы не защитники нашего государства, то жертвы были бы еще больше.

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А председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что каждый из награжденных заслуживают народного признания.

"Уважаемые пограничники, спасатели, военнослужащие, полицейские, коллеги. Государственная награда – это благодарность, это признание государством вашего мужества и профессионализма. Перефразируя героя одного из фильмов: "Пулю принял, но врага не испугался". Я всех благодарю за службу, Слава Украине!", – сказал Игорь Клименко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что Кабмин назначил нового главу Нацполиции и заместителей Авакова .

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