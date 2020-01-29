Аваков встретился с замом Помпео: о чем министр разговаривал с американским дипломатом

Джорган Эндрюс и Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

В среду, 29 января, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с замом госсекретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом.

Как сообщает пресс-служба МВД, глава ведомства поблагодарил американскую сторону за всестороннюю поддержку и помощь реформам, которые внедряет министерство. В частности, за поддержку реформы полиции и помощь в подготовке подразделения КОРД.

"Благодаря поддержке американской стороны мы запустили проект "Полицейский офицер общества" в одиннадцати регионах Украины. В этом году планируем продолжение инициативы и запуск этого проекта еще в ряде маленьких городов", – отметил Аваков.

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По его словам, МВД планирует построить три новых академии патрульной полиции – в Черновцах, Кривом Роге и Харькове. Каждый год эти учебные заведения будут выпускать 5000 патрульных.

Отдельно речь шла о сотрудничестве в противодействии наркопреступности и киберпреступлениям. Уже летом 2020 года ожидается открытие представительства Офиса DIE по противодействию наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности.

Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны.

Эндрюс, в свою очередь, поблагодарил за совместную работу и партнерство, а также выразил надежду, что в 2020 году удастся реализовать все намеченные проекты.

Напомним, в четверг 30 января Киев посетит госсекретарь США Майк Помпео , который назвал Украину "крупным партнером Соединенных Штатов".

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