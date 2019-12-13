Аваков заявил, что у следствия есть данные о заказчиках убийства Шеремета

/ Фото: УНИАН

У следствия есть данные об инициаторах убийства журналиста Павла Шеремета . Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил эфире одного из украинских телеканалов.

"Это дело не расследовано и не раскрыто, следствие продолжается. Сегодня мы провели фазу, когда задержали целую группу, и им предъявлены обвинения, которые, на наш взгляд, обоснованы. И поэтому мы сегодня сделали беспрецедентный и большой брифинг. Потому что тема очень резонансная, очень волнующая и будоражит умы, и мы хотели дать максимум информации, чтобы все понимали нашу позицию", – заявил он.

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Аваков отметил, что у правоохранителей пока нет ответов на все вопросы по делу.

"У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях еще стоят вопросы о роли некоторых людей. И, в том числе, мы видим людей, которые инициировали это преступление", – добавил он.

"К сожалению, я не все могу сказать, что нам известно. На брифинге было чуть 5-7%, может, 10%, от фактов, которые нам известны, которые мы можем изложить. Я думаю, что в этом деле будут еще новости и еще информация", – заметил глава МВД.

"Мы считаем, что наши аргументы очень серьезные ... Убеждены, что мы не ошиблись", – резюмировал он.

Подробнее о том, что известно об этом преступлении, читайте в материале "Убийство Павла Шеремета: что известно сейчас" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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