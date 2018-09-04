Авария вертолета в Афганистане: в МИД подтвердили гибель украинцев

В результате аварии вертолета в Афганистане 2 сентября погибли двое граждан Украины, еще один украинец получил травмы и находится в больнице на территории военной базы.

Об этом сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения Василий Кирилич в комментарии Громадському.

"В контактах с официальными представителями Афганистана подтверждено, что 2 сентября на территории провинции Балх, недалеко от административного центра г. Мазари-Шариф (Афганистан), произошла катастрофа вертолета, в результате которой погибли 12 человек, в том числе 2 граждан Украины , членов экипажа вертолета", – рассказал Кирилич.

По его словам, консул Украины планирует вылет в Афганистан.

Разбвишийся вертолет Ми-8 принадлежал молдавской компании "Valan international cargo", но выполнял миссии по контракту с ООН. В результате катастрофы погибли 2 члена экипажа – граждане Украины, и 10 военнослужащих. Всего на борту было 14 человек.

Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии.

А в Румынии разбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.

Три украинца оказались среди погибших во время крушения военного самолета в Конго.