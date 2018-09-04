Авария вертолета в Афганистане: в МИД подтвердили гибель украинцев

Сегодня, 01:44

Консул Украины планирует вылет в Афганистан

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В результате аварии вертолета в Афганистане 2 сентября погибли двое граждан Украины, еще один украинец получил травмы и находится в больнице на территории военной базы.

Об этом сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения Василий Кирилич в комментарии Громадському.

"В контактах с официальными представителями Афганистана подтверждено, что 2 сентября на территории провинции Балх, недалеко от административного центра г. Мазари-Шариф (Афганистан), произошла катастрофа вертолета, в результате которой погибли 12 человек, в том числе 2 граждан Украины , членов экипажа вертолета", – рассказал Кирилич.

По его словам, консул Украины планирует вылет в Афганистан.

Разбвишийся вертолет Ми-8 принадлежал молдавской компании "Valan international cargo", но выполнял миссии по контракту с ООН. В результате катастрофы погибли 2 члена экипажа – граждане Украины, и 10 военнослужащих. Всего на борту было 14 человек.

Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии.

А в Румынии разбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.

Три украинца оказались среди погибших во время крушения военного самолета в Конго. 
авария, Афганистан, крушение, вертолет, гибель

Вы сейчас просматриваете новость "Авария вертолета в Афганистане: в МИД подтвердили гибель украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото из открытых источников

В Афганистане разбился вертолет: 12 погибших, в том числе два украинца

2 Сентября, 19:41

Вертолет рухнул вскоре после взлета с военной базы

Евросоюз

Фото: pixabay.com

В Польше разбился военный вертолет

22 Августа, 02:16

После столкновения с землей машина загорелась
Загрузка...

Украина

В деле Ми-8. Фото: facebook.com/people/Олександр-Штупун

В Украине испытали новые авиационные ракеты для вертолетов (фото)

21 Августа, 11:54

Военные отстреляли почти 300 ракет, и тактико-технические характеристики подтвердились

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

Запорожские копы для поиска наркоплантаций привлекли авиацию: появились фото и видео

8 Августа, 16:14

Правоохранители обратились за помощью к компании "Мотор Сич"

Россия

Фото: pixabay.com

Крушение вертолета в РФ: пилота пытались предупредить за несколько секунд до трагедии

4 Августа, 15:10

Коллега погибшего пилота пытался соообщить в эфире о столкновении

Россия

Фото: pixabay.com

Крушение вертолета в России: появилось видео

4 Августа, 12:30

На кадрах видно как горят обломки от вертолета
Загрузка...