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Август еще заставит пропотеть: климатолог рассказала о погоде до конца лета

15 июля, 16:30

Вазира Мартазинова также сообщила о возможных заморозках и перепадах температур в начале осени

Фото: Сегодня

Пока в Украину небольшими темпами идет жара после похолодания, но оно уже близко, причем вторая половина июля и весь август будут в основном сухими и с высокой температурой воздуха. Об этом рассказала на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

Такие погодные условия соответствуют тому климатическому режиму, который характерен для этих месяцев.

"В июне первые 10 дней происходит резкое похолодание. Это идет как продолжение весны. Средняя температура – ниже 15 градусов. Со второй половины июня происходит резкое повышение. В июле также, как и в июне. В июле первая половина – холодная. А вторая половина должна быть теплая. Во второй половине месяца должно появиться тепло. Август – очень жаркий. И вероятность – около 80%. В августе процессы очень жаркие, за 10 дней до конца месяца происходит резкое падение температуры. Но не прогноз, а климатическая характеристика месяца", – сказала Мартазирова.

По ее словам, в целом стоит ожидать август жарким, знойным и сухим. Температура будет доходить до 30 градусов, плюс-минус два градуса. В начале месяца температура будет повышаться, в конце – понижаться. В конце месяца происходит заток холода – он может принести заморозки.

Говоря о прогнозе на первые месяцы осени, то стоит ожидать заморозков в сентябре и перепадов температуры в октябре.

Как сообщали новости "Сегодня", прохладная и дождливая погода, которая доминирует в Украине в последние недели, продержится еще несколько дней. Но потом снова существенно потеплеет. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.


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Тег погода, жара, прогноз погоды, август, мартазинова

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Сегодня

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