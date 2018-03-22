Авиация ВСУ приведена в боевую готовность: российские самолеты приблизились к границам Украины

Сегодня, 17:48

Бомбардировщики с полным боекомплектом даже отработали удар  в районе Азовского и Черного морей

Российские самолеты. Фото: tvc.ru
Российские самолеты. Фото: tvc.ru

Из-за провокации российских самолетов, которые подлетели к границам Украины, украинская авиация была приведена в полную боевую готовность. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что провокация была осуществлена страной-агрессором уже второй раз за месяц. Это случилось вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве Крыма, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов", – говорится в сообщении.

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Военные считают, что провокация РФ является реакция, скорее всего, на проведение украинскими силами учений с целью условной отработки блокады пролива Босфор (Турция).

Таким образом, украинская авиация была приведена в боевую готовность для отпора противнику в случае атаки, и сейчас несет круглосуточное дежурство. Военные напомнили, что авиация работает во взаимодействии с другими видами войск.

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Напомним, 15 февраля российские бомбардировщики отработали ракетный удар по Украине. Тогда маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук оценили шансы Украины в случае, если Россия ударит ракетами и авиацией. Он рассказал, как будет действовать противник в случае масштабного наступления.
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Источник:

"Сегодня"

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