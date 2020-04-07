Авиацию МВД подготовили для экстренной эвакуации зараженных COVID-19: подробности

Также в каждом регионе работают бригады для забора образцов на тесты

В Украине для экстренной эвакуации инфицированных коронавирусной инфекцией пациентов подготовили восемь воздушных судов. Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"В Украине в состоянии готовности к проведению аэромедицинской эвакуации находится восемь воздушных судов, три – это суда Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пять единиц – Национальной гвардии Украины, которые в сложных случаях смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения, которые могут провести реанимационные мероприятия на территории нашей страны", – сказал Ляшко.

Также он отметил, что в то же время в каждом регионе работают мобильные бригады, которые забирают у людей образцы на тестирование. По словам Ляшко, сейчас Минздрав делает все возможное для того, чтобы расширить тестирование на коронавирус.

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Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины готово поводить по 30 тысяч тестирований на коронавирус в неделю. Сейчас в стране проводят около тысячи тестов в день.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины хочет 8 апреля запретить работу украинских рынков.

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