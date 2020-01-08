Авиакатастрофа МАУ в Иране: о каких неполадках заявлял пилот самолета

Фото: Iran Press/Handout via REUTERS / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский пилот, находившийся за штурвалом лайнера Boeing 737, который 8 января потерпел крушение в Иране, с самого начала не мог связаться с диспетчерской вышкой в аэропорту Тегерана.

Об этом, как сообщает агентство IRNA, после проверки "черного ящика" разбившегося самолета и идентификации голос пилота заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде.

Кроме того, по его словам, экипаж не объявил тревогу перед крушением.

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"Я не знаю причину задержки [вылета] и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации с "черного ящика" самолета", – сказал он.

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Для дальнейшей расшифровки "черные ящики" передадут иранской авиакомпании, но не станут передавать американской авиастроительной компании Boeing.

Иранец отметил, что угроз в районе крушения не было, а также отказался как-либо комментировать вероятность теракта на борту самолета до получения записей "черного ящика".

Напомним, авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. В результате случившегося погибли все 176 человек, которые находились на борту, включая 11 украинцев.

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