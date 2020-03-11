Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Иран готов отдать Украине "черные ящики"

Тегеран все же согласился вернуть самописцы сбитого лайнера

Иран готов передать Украине бортовые самописцы пассажирского лайнера МАУ, который был сбит иранскими Вооруженными силами в январе после вылета из Тегерана.

Об этом на своей странице в Twitter заявил посол Украины в Канаде и представитель в Международной организации гражданской авиации Андрей Шевченко.

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"Важный результат по PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", – заявил Шевченко.

Дипломат также отметил, что 11 марта на сессии Совета Международной организации гражданской авиации будет представлен подготовленный Канадой доклад о трагедии рейса PS752.

Также канадская сторона представит свою стратегию Safer Skies, которую Шевченко назвал "продолжением нашей совместной инициативы по безопасности в зонах конфликтов".

Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но назвал это трагической ошибкой.

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