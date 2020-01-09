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Авиакатастрофа под Тегераном: в Иране рассказали о последних минутах жизни самолета

9 января, 09:09

В момент крушения самолет возвращался в аэропорт, говорится в отчете

/ Фото: Reuters

Украинский Boeing 737, потерпевший в среду крушение в Тегеране, развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт. Это отмечается в первоначальном расследовании инцидента, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана и опубликованном агентством Tasnim.

"Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - говорится в отчете. Также отмечается, что "в момент крушения самолет возвращался в аэропорт".

Кроме того, согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

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Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность.

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В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Президент Украины Владимир Зеленский после катастрофы Boeing 737 обратился к украинцам.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран авиакатастрофа МАУ авиакрушение в Иране

Источник: ТАСС

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