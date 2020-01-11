Авиакатастрофа в Иране и убийство в Каховке: главные события недели

Фото: Офис президента

Реклама

Сколько украинцев все еще остается в плену боевиков так называемых "ЛНР/ДНР", какие перемены несет новый закон о труде и во сколько обойдется в наступившем году содержание народных избранников, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В Иране потерпел катастрофу украинский самолет

В Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: 8 января в Тегеране разбился украинский самолет. Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлёта недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Наборту Boeing-737 находились 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших, по данным СМИ – студенты из Канады и Ирана, которые летели на учебу после рождественских каникул. В свою очередь, глава МИД Украины подтвердил, что в авиакатастрофе рейса PS 752 Тегеран–Киев погибли 11 украинцев. Среди 11 погибших украинцев — двое пассажиров и 9 членов экипажа самолета:

Пилоты :

Владимир Гапоненко

Сергей Хоменко

Алексей Наумкин

Бортпроводники :

Юлия Сологуб

Екатерина Статник

Игорь Матьков

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Денис Лыхно

Пассажиры :

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в катастрофе украинского самолета в Тегеране. Он возложил цветы к фотографиям экипажа и пассажиров в аэропорту "Борисполь", где был оборудован временный мемориал. Кроме того, 9 января в Украине было объявлено днем траура: по всей стране приспустили флаги и отменили развлекательно-концертные мероприятия.

11 января Иран признал, что случайно сбил украинский самолет. По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, причиной авиакатастрофы стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными. Как сообщает The New York Times со ссылкой на заявление иранских военных, ошибка была вызвана тем, что самолет совершил резкий, неожиданный поворот в сторону засекреченной военной базы.

Все подробности страшной катастрофы читайте в специальном материале сайта "Сегодня""Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе"

Стало известно, сколько человек остается в плену у боевиков

В плену у боевиков, которые контролируют отдельные районы Донецкой и Луганской областей, остается около 300 человек. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

"Мы освободили людей, и мне кажется, что это очень важно. С 16 января мне надо продолжать работу, потому что мы еще имеем большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО. Это около 300 человек. Относительно 101 лица у нас есть документы, подтверждающие незаконное содержание под стражей, а еще по примерно 200 людям у нас есть информация от родственников, но нет документов", – сказала она.

Лутковская считает, что не нужно разделять военных и гражданских в процессе обмена пленными.

"С точки зрения прав человека нужно защищать что одних, что других", – подчеркнула Лутковская.

Громкое убийство в Каховке всколыхнуло всю страну

В городе Каховка Херсонской области 4 января вспыхнули протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя, к которому могут быть причастны полицейские. Массовые акции протеста начались после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство.

События развивались следующим образом. В первый день Нового года к дому, где живет молодая семья, пришел нетрезвый 26-летний бывший муж женщины. Он вызвал на разговор 29-летнего хозяина, во дворе они поссорились.

"В Результате конфликта один из его участников (бывший сотрудник милиции) сделал несколько выстрелов в своего оппонента. По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству мог быть причастен сотрудник полиции, который отмечал Новый год в одной компании с подозреваемым", – рассказали в Государственном бюро расследований.

От полученных ранений мужчина умер через два дня.

С жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек, а за расследование взялась прокуратура. Также на фоне масштабных протестов были назначены повторные судебно-медицинские экспертизы. По словам следователя, повторную экспертизу тела погибшего проведет комиссия из трех человек. К ней также допустят представителей родственников погибшего. Мало того, уголовное производство было передано в главное управление областной полиции.

В полиции подчеркнули, что граждане, требуя справедливого расследования, жгли шины, бросали камни и использовали пиротехнику. Между тем, в Госбюро расследований заявили о начале расследования относительно сотрудника одного из отделов Нацполиции, который может быть причастен к убийству в Каховке.

Что приготовил украинцам новый закон о труде

Парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс (ТК), который заменит нынешний устаревший КЗоТ. После нового года на сайте Верховной Рады Украины уже появился текст правительственного законопроекта "О труде" (№ 2708). Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты уже сулят бурные дискуссии в Верховной Раде и в обществе по поводу предлагаемых изменений.

Помимо введения электронных трудовых книжек и гибкого графика работы, законопроект значительно упрощает для работодателя процедуру увольнения работников, что многим может не понравиться, говорят аналитики.

"У нас работает Трудовой кодекс еще советских времен. Для своего времени он был очень правильный, но на сегодняшний день он уже очень устарел. Сегодня на работника фактически нет управы. Он может не делать свою работу, но уволить его нельзя, потому что у него, например, маленькие дети, позитивная характеристика или еще что-то. И из-за этого, с одной стороны, страдает бизнес, а с другой стороны – страдают граждане. Это одна из причин, почему компании очень неохотно принимают людей на постоянную работу. Потому что они понимают, что уволить человека будет сложно. Новый законопроект предполагает, что, если ты работаешь нормально – никто никогда тебя не уволит. А начинаешь злоупотреблять – у работодателя должна быть возможность уволить работника за несколько дней. Конечно, отдав ему положенные деньги. Но, думаю, на эту тему тоже будет очень много разговоров и драк, и популизма. Разные политсилы будут якобы защищать рабочий класс, хотя на самом деле нужно защищать экономику, потому что она у нас отстающая", – объяснил финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

О том, какие еще изменения ждут украинскую экономику, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Рынок земли, новые налоги и закон о труде: главные реформы в экономике в 2020-м"

Стало известно, во сколько обойдется бюджету содержание нардепов в 2020 году

В 2020 году на содержание одного депутата Верховной Рады придется отдать 344 960 грн. Так, компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 тысяч гривен, соответственно это 7500 гривен в месяц. Командировки помощников депутатов в избирательные округа будут стоить 8 тыс. грн за 10 месяцев. На содержание помещений в избирательных округах запланировано 2 тыс. грн на год, еще 670 грн в год – расходы, связанные с организацией встреч с избирателями.

Немного выросли траты на канцелярские приборы для нардепов – в 2018 году они составляли 750 грн, в 2019-м – уже 1278 грн, а на 2020-й заложено 1500 грн. На городские и междугородние телефонные разговоры (с расчетом на 10 месяцев) пойдет 4890 грн.

Наибольшая статья расходов ­ – это компенсация стоимости аренды жилья или же съема номеров под в отелях. Так, на одного нардепа запланировано 237,9 тыс. грн трат на год. Этот показатель почти не вырос, ведь в предыдущие года он составлял 237,2 тыс. грн на год. В целом же эта сумма разбивается по месяцам и варьируется в зависимости от того, сколько дней было в месяце.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама