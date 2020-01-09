Авиакатастрофа в Иране: лидеры Украины и Канады выразили соболезнования

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.

Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в иранском городе Тегеран.

"Это – ужасная трагедия и наша общая боль", – подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский заверил Джастина Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Глава равительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщил о том, что Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии.

Несмотря на то, что расследование причин авиакатастрофы пока находится на раннем этапе, авторитетные издания и журналисты предположили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стало попадание ракеты, которую по ошибке выпустили иранские зенитные ракетные системы. Об этом сообщил в четверг, 9 января, журнал Newsweek со ссылкой на три источника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, падение авиалайнера Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявшего рейс PS 752 Тегеран – Киев и потерпевшего крушение в Иране 8 января, не было вызвано механическими проблемами. "У меня есть свои подозрения <...> у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. <...> Кто-то мог ошибиться с другой стороны. <...> Он [самолет] летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая [неисправность]. Я лично не думаю, что это даже [нужно] рассматривать", – заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Иранские авиаэксперты отрицают вероятность того, что причиной авиакатастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" в Тегеране мог быть ракетный удар.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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