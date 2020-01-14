Авиакатастрофа в Иране: Трюдо назвал главную причину трагедии

Джастин Трюдо / Фото: AFP

Пассажиры украинского самолета, который был сбит иранской ракетой под Тегераном, были бы живы, если бы не обострение конфликта между США и Ираном. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Global News.

"Если бы не было бы напряженности, если бы в последнее время не было эскалации в регионе, эти канадцы были уже дома со своими семьями… Невинные жертвы получают основной удар. И это напоминает, почему всем нужно так сосредоточенно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы снизить напряженность и найти путь, исключающий дальнейшие конфликты и убийства", – подчеркнул Трюдо.

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Напомним, что на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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