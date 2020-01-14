Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

Авиакатастрофа в Иране: Трюдо назвал главную причину трагедии

14 января, 10:17

Необходимо сосредоточенно работать над деэскалацией конфликта в региона, считает канадский премьер

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо / Фото: AFP

Пассажиры украинского самолета, который был сбит иранской ракетой под Тегераном, были бы живы, если бы не обострение конфликта между США и Ираном. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Global News.

"Если бы не было бы напряженности, если бы в последнее время не было эскалации в регионе, эти канадцы были уже дома со своими семьями… Невинные жертвы получают основной удар. И это напоминает, почему всем нужно так сосредоточенно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы снизить напряженность и найти путь, исключающий дальнейшие конфликты и убийства", – подчеркнул Трюдо.

Реклама

Напомним, что на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

В тренде
Разметку на дорогах хотят изменить: детали законопроекта от "Слуги народа"
Фото из открытых источников

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран МАУ Джастин Трюдо авиакрушение в Иране

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Украинцам
Украинцам "светит" повышение зарплат: насколько вырастут доходыЭкономика
"Это не я, они – сами!": стали известны подробности падения девушек из окна в ЛуцкеЗапад
Иран сбил украинский
Иран сбил украинский "Боинг" умышленно – Госдеп СШАПолитика
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия
На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...