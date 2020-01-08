Авиакатастрофа в Иране: Украина готовит группу для помощи в поисковой операции

Создан оперативный штаб при СНБО, Министерство иностранных дел открыло горячую линию

/ Фото: Reuters

Украина намерена отправить в Иран группу для помощи в поисковой операции и расследовании причин катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы. Продолжается уточнение информации по 167 пассажирам и 9 членам экипажа, которые по предварительным данным находились на борту. Создан оперативный штаб при СНБО по поручению президента. Министерство иностранных дел открыло горячую линию – +380442381657", – написал он.

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Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли,сообщил президент.

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Flightradar Tracker / Reuters

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни до Києва.

Более детально читайте в материале "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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