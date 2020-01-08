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Авиакатастрофа украинского самолета: брифинг Гончарука и Данилова

8 января, 12:05

В катастрофе погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа

В Кабинете министров состоялась пресс-конференция по поводу крушения украинского самолета в Иране. Премьер-министр Алексей Гончарук и секретарь СНБО Алексей Данилов рассказали о ходе ликвидации последствий катастрофы украинского лайнера авиакомпании МАУ.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", по предварительным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Фото: lv.suspilne.media

"Из 167 пассажиров 2 пассажира – граждане Украины. Остальные пассажиры – это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", – уточнил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Виктор Семенченко.

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

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Иран самолет СНБО авиакатастрофа Тегеран

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