Авиакатастрофа украинского самолета: брифинг Гончарука и Данилова

В катастрофе погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа

В Кабинете министров состоялась пресс-конференция по поводу крушения украинского самолета в Иране. Премьер-министр Алексей Гончарук и секретарь СНБО Алексей Данилов рассказали о ходе ликвидации последствий катастрофы украинского лайнера авиакомпании МАУ.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января.

Реклама

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", по предварительным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В тренде Мороз в Карпатах и гололедица: какая погода ждет украинцев 8 января

"Из 167 пассажиров 2 пассажира – граждане Украины. Остальные пассажиры – это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", – уточнил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Виктор Семенченко.

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама