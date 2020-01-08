Имена пассажиров, которые не сели в самолет, пока не разглашаются

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Два пассажира не сели на рейс из Тегерана в Киев, который потерпел крушение в Иране утром 8 января. Такое заявление сделал глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На рейс зарегистрировались 169 человек, на самолете было 167 пассажиров, два человека не сели на рейс, их имена есть у СНБО", – заявил он.

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что список пассажиров, которые находились на борту украинского самолета, будут обнародованы в ближайшее время.

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"Список пассажиров, которые были на самолете будет вскоре обнародован. По протоколу это делает авиакомпания. Мы уже имеем предварительно эту информацию, конечно, ведем необходимую работу. Но в публичной плоскости список появится в течение нескольких часов", – отметил Гончарук.

В тренде Авиакрушение в Тегеране: два человека не сели на рейс

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что целый ряд иностранных политиков и дипломатов выразил Украине свои соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта "Имам Хомейни". Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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