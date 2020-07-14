Авикатастрофа МАУ: Кулеба рассказал о переговорах с Ираном и судьбе "черных ящиков"

Тегеран будет отвечать за сбитый самолет в соответствии с международным правом, заявил министр

Иран готов начать переговоры с Украиной о компенсации за сбитый под Тегераном пассажирский лайнер МАУ. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров о компенсации в Украину в период с 20 по 30 июля", - сообщил министр.

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По словам Кулебы, сбитие гражданского самолета в любом случае независимо от причины является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деяние в соответствии с международным правом.

"Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что произошло", – сказал он.

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Министр также добавил, что на следующей неделе во Франции должна состояться расшифровка "черных ящиков" со сбитого самолета. Участие в их считывании примут эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

"Хочу четко отметить: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, – рано… По состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, после этого можно будет окончательно утверждать о ту или иную версию сбивания украинского самолета", - добавил министр.

Более подробно о позиции Украины в переговорах с Ираном читайте в интервью Дмитрия Кулебы для сайта "Сегодня".

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Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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